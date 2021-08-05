Kemal Kılıçdaroğlu'ndan THK'ye ziyaret: Bu kurumu ayağa kaldırmalıyız

THK'yi ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu cumhuriyetin kurumudur. Bunu günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu bina girişinde THK kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı karşıladı.

Aşçı ile basına kapalı bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'ne geçti. Buradaki görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

THK'nin cumhuriyetle yaşıt önemli bir kurum olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kurumun bugüne kadar toplumun desteğini ve güvenini aldığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yanlış yönetimler yüzünden "uçakların yangın söndürme çalışmalarına katılmaması", "uçakların yangını söndürmek için zamanında onarılmaması" gibi pek çok sorun yaşandığını dile getirdi.

Şu anki yönetimin THK'yi toparlamaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, yöneticilerden bilgiler aldığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, “Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun, geçmişte orman yangınlarıyla ilgili mücadele eden ve bu mücadeleden başarılı çıkan bir kurumun bugün atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaralıyor. Hepimiz böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı da son derece rahatsızız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını hatırlatarak, THK'ye sahip çıkılması için iş dünyasına, belediyelere görev düştüğünü, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

THK'nin bir an önce ayağa kalkmasını istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar bulunduğunu, CHP olarak yargıdaki davaları izleme kararı aldıklarını dile getirdi.

'TÜRK HAVA KURUMU BÜTÜN BU İHALELERDEN MÜSTESNA TUTULMALI'

THK'nin Türkiye'de yaşayan herkesin kurumu olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Biz çocukluğumuzdan beri bu kuruma her türlü desteği verirdik. İlkokula giderken, yardım kampanyaları açılırken her türlü desteği gönüllü verirdik. Yine bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum, Türk Hava Kurumuna güvensinler. Türk Hava Kurumu, cumhuriyetin kurumudur. Bu kurumu ayağa kaldırmak, bu kurumu eski görkemli günlerine ulaştırmak için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor.”

Kılıçdaroğlu, THK yetkililerine “Genel bütçeden size yapılan katkı, yardım var mı?” sorusunu yönelttiğini, kendisine böyle bir katkının ve yardımın olmadığının söylendiğini aktardı.

THK'ye CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin katkı vereceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kuruma genel bütçeden de katkı verilmesi konusunda çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “İktidar yetkililerine seslenmek isterim, Türk Hava Kurumunun yaptığı görevler dolayısıyla, yani tüzüğünde yazılı olan görevler dolayısıyla ihaleye girmemesi lazım. Bu ihalelerin en az 10-15 yıl içinde yapılması gerekiyor ama Türk Hava Kurumu 1-3 yıllık ihalelere girmemeli. Ayrıca Türk Hava Kurumu bütün bu ihalelerden müstesna tutulmalı” dedi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

“Türk Hava Kurumunun görevi ne ise tüzüğünde, bu tüzük 1925'lerden itibaren yürürlüktedir, orman yangınlarını söndürmekse verirsiniz bu yetkiyi, yetkiyi aldığı için de Türk Hava Kurumu her türlü hesabı topluma, insanlara verir” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Yıllık raporlarını yayınlar, medya olarak siz izlersiniz, siyaset kurumu olarak biz izleriz. İşlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ederiz. Bu konuda da eğer bir yasa teklifi getirirse iktidar kanadı, biz buna destek vereceğiz, her türlü desteği vermeye hazırız. 'Hayır, biz bunu vermeyelim, siz verin' diyorlarsa kanun teklifini biz veririz. Bütün amacımız şu, cumhuriyetle yaşıt olan bu kurumun tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılması hepimizin ortak görevidir. Burada 'A partisi', 'B partisi', 'C partisi' olmamalıdır. Bu cumhuriyetin kurumudur. Cumhuriyetin kurumu, cumhuriyetin ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Bunu günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız.”

'EN HIZLI 3 AYDA BİZ BİR UÇAĞI KALDIRABİLİRİZ DİYORLAR'

Bir gazetecinin görüşmede uçaklarla ilgili bilgi alıp almadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, uçakların bakımının ve yedek parça sorunun giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Neresinden bakılırsa en hızlı 3 ayda biz bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları, biz bir kamu kuruluşuyuz, dolayısıyla o kuralların dışında kalamayız, diyorlar. Haklılar. Ama 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı olur, burada önemli olan bu kurumu ayağa kaldırmak. Çünkü bu orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil. Dolayısıyla Türk Hava Kurumunun uçaklarının hazır olması lazım” diye konuştu.

Bir devletin her türlü felakete karşı tedbirli olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti kuranlar bunu düşünmüşler, Türk Hava Kurumunu kurmuşlar. Kurmuşlarsa niye biz batırdık, bu hale getirdik? Yeniden ayağa kaldırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

'ENGEL ÇIKARMASINLAR BİZ BÜTÜN SORUNLARI AŞMASINI BİLİRİZ'

“Protokol yapılacak mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Yeri, zamanı geldiğinde bunlar olur” yanıtını verdi:

“Açıkça ifade edeyim, bizim belediye başkanlarımıza toplumun duyduğu güven çok yüksek. Dolayısıyla eğer bize engel olmazlarsa, yani belediye başkanlarımıza engel olmazlarsa biz bu yardım kampanyasını açarız, değil 4 milyon, 14 milyon dolar para da toplarız. Yeter ki toplanan para yerinde, zamanında kullanılsın, israf edilmesin. Engel çıkarmasınlar, önümüzü açsınlar, biz otururuz Türk Hava Kurumu yetkilileriyle bütün bu sorunları aşmasını biliriz ve aşarız da.”

Bir gazetecinin, “Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır, şu anda yok” diye yanıt verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.