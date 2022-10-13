Kemal Kılıçdaroğlu için iki iddia! Kimse randevu vermedi, 8 saat ortadan kayboldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin son 24 saatte konuşulan konulardan biri, Kılıçdaroğlu’nun ABD’de kayda değer kimseden randevu alamadığı, bir diğeri ise CHP liderinin 8 saat boyunca gözlerden kaybolduğu şeklinde…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 günlük ABD ziyareti programı sunarken, ziyaretin basına yansımaları da dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin son 24 saatte konuşulan konulardan biri, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kayda değer kimseden randevu alamadığı, bir diğeri ise CHP liderinin 8 saat boyunca gözlerden kaybolduğu şeklinde…

POLAT: KİMSEDEN RANDEVU ALAMADI

Geziye davet edilmeyen TELE1 TV'nin Washington temsilcisi Yılmaz Polat, Kılıçdaroğlu'nun önemli isimlerden randevu alamadığını ve muhatap olarak görülmediğini belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün sonra erecek 4 günlük gezide, daha önce görüşecekleri ilan edilen ABD'li senatör BernieSanders ve eski ABD Başkanı Barack Obama ile diğer senatörlerden randevu alamadığı ortaya çıktı.

Zeynel Lüle'nin sunduğu Habere Doğru programına katılan Polat, şunları söyledi: “Tamamen teknolojiye yönelik bir gezi deniyor ama işin perde arkası öyle değil. Evet, birtakım isimlerle randevu talep edildi ama bu randevular gerçekleşmedi. Bernie Sanders o isimlerden biri. Fakat Sanders'ın ABD'de esamesi okunmuyor. ABD'de iki kez seçim kaybetti. Bu isimle görüşmenin pek bir yankısı olmayacaktı. Son ana kadar bu isim konuşuldu ama randevu alınamadı. Başka isimler de var. İlk kez bunu açıklayacağım. O programı yapanlar büyük stratejik hata yapılmıştır. Eski Başkan Obama'dan da randevu talep edildi, fakat bu talep de karşılıksız kaldı. Teknoloji merkezleri okullar tabii ki de önemli ama Türkiye'nin en ciddi cumhurbaşkanı adayının yönetimden isimlerle de bir araya gelmesi gerekiyordu. Muhatabınız benim artık diyebilmeliydi. O yüzden aday olduktan sonra gelmesi gerektiğini yazdım.”

KILIÇDAROĞLU ‘8 SAAT KAYIP' İDDİASI

Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attılan iddialarda biri de ziyaret esnasında 8 saat boyunca gözlerden kaybolduğu yönünde…

Habertürk yazarı Oray Eğin, dünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolduğunu yazdı. Eğin yazısında iddiasını şöyle ifade etti: “Gazetecileri böyle atlatıyor Kılıçdaroğlu. Hiçbir gazetecinin de aklına bir araba kiralayıp peşine düşmek gelmiyor. Türkiye'yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor. O sırada ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Bildiklerimiz sadece parti yetkililerinin aktardığından ibaret.”

ABD DIŞİŞLERİ VE PENTAGON DA KATILACAK

Öte yandan gazeteci Tülin Daloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Center for American Progress (CAP)'te yapacağı toplantıya ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)'dan katılım olacağını söyledi. KRT'deki Söz Meclisi programına Amerika'dan bağlanan ve Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini takip eden KRT programcısı Tülin Daloğlu şunları paylaştı:

“Yarın, görüşme Center for American Progress düşünce kuruluşunda olacak. Demokrat Parti'ye son derece yakın bir düşünce kuruluşudur. Orada kapalı bir toplantı gerçekleşecek. Bu toplantıya yaklaşık olarak 35-40 kişi katılacak. Washington kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre; yarınki toplantıda Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ofisinden de bu toplantıya katılım olacak. Aynı zamanda da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu toplantıya katılım olması bekleniyor. Pentagon'dan da katılım olabileceğini ben Washington kaynaklarımdan duydum.” .