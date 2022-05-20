İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Türkiye’nin veto koymasını köşesine taşıyan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in sessizliğine dikkat çekti ve eleştirdi.

Hürriyet Gazeteszi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye veto koymasını ele aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in sessizliğine dikkat çeken Hakan, “Fakat bakıyoruz bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na... Tek kelime bile söylemiş değil bu konuda. Fakat bakıyoruz bizim Meral Akşener'e... Ondan da tek kelime bile işitmiş değiliz” diyerek eleştiride bulundu.

Ahmet Hakan'ın ‘Çatamıyorsak susalım bari' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye veto koyuyor.

Mühim iş. Büyük olay. Süper gelişme.

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- Biden, bunu gündemi yapmış.

- İsveç'te tek konu bu.

- Finlandiya bununla yatıp bununla kalkıyor.

- NATO'nun tek meselesi bu.

Yani konu küreselleşmiş ve Türkiye bu küresel gündemin öznesi olmuş.

Çatamıyorsak susalım bari

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Fakat bakıyoruz bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na...

Tek kelime bile söylemiş değil bu konuda.

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Fakat bakıyoruz bizim Meral Akşener'e...

Ondan da tek kelime bile işitmiş değiliz.

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Adalet Ağaoğlu'nun “Bir Düğün Gecesi” romanının ilk cümlesi nasıldı?

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“İntihar etmeyeceksek içelim bari.”

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Galiba Kemal Bey ve Meral Hanım...

“İktidara çatamayacaksak susalım bari” modunda. .