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Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

3 Saat Önce
2022-09-08 17:12:35
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Alınan bilgiye göre, 5 Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de 2 kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırdı.

Çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi öldü. Olayın ardından vatandaşlar köpeği ağızlıksız gezdiren kişilere tepki gösterdi.

Kedinin sahibi olduğunu belirten Saliha Biber, köpek sahibinin olaya tepki gösteren kişilere "Alt tarafı bir kedi" dediğini iddia ederek söz konusu kişi hakkında şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Saliha Biber, köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek, "Hasta, kuyruğu kopuk kedimin ağzını parçalayıp gitti. Köpeğin doğasında vardır, bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Peki ya bir kadın ya da çocuk olsaydı ne olurdu? Köpeği böyle dolaştırarak ne yapmaya çalışıyorlar. Bakacaksanız, adam gibi bakın. Yandaki esnaf kızıyor. Kalkıp 'altı üstü bir kedi' demiş. Ben ona 5 yıl emek verdim." diyerek gözyaşı döktü.

Biçer, köpeğin sahibinin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Pitbull cinsi köpeğin, kaldırımda kediye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı. AA

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