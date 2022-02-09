Kazdağları'nda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kazdağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker 4'ü belediye işçisi 21 kişi kurtarıldı.

Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mahsur kalanların kurtarıldığını belirten Şıldak, şunları söyledi:

"Kazdağları'nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum." .