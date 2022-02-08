DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kovid kültür-sanat alanında 10 milyon işi yok etti
ABD Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze sattı
Borsa: Devre Kesici Sistemi'nde düzenlemeye gidildi
ABD’nin birçok Afgan sivili öldürdüğü ortaya çıktı
İsmail Kartal: Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor
Kazdağları'nda 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı
Irak'ta seçimin galibi Sadr’dan açıklama
ABD’den Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama
Libya: Dibeybe’den Salih’in ‘bölücü’ girişimi hakkında açıklama
Rusya Avrupa'ya gaz akışını keserse Cezayir’den gelecek gaz yeter mi?
İhracatçıya verilen kredi için TL'ye dönüş şartı getirildi
Hazine Bakanlığı’ndan Londra temasları açıklaması
Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da
Bitfinex'ten çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto para ele geçirildi
Yeni CENTCOM Komutanı adayı: Çin’den çok endişeliyim

TIMETURK / GÜNDEM / Kazdağları'nda 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı

Kazdağları'nda 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma çalışması başlatıldı.

1 Saat Önce
2022-02-08 23:39:15
Kazdağları'nda 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir." ifadesi kullanıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş