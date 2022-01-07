'Kazakistan'da yaşananlar Türkiye’ye darbe'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Kazakistan’da yaşanan iç karışıklığın 'Türkiye’ye darbe olduğu' görüşünü dile getirdi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü köşe yazısında “Türkiye'nin etki alanı genişledikçe batılıların paniklediğini” söyledi. Türk cumhuriyetlerinin fiili olmasa da Rusya işgali altında olduğu görüşünü de dile getiren Kaplan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bendeniz öteden beri, Rusya ile ABD'nin birlikte hareket ettiklerini düşünüyorum. Yaşananlar zaman zaman bu fikrimi doğruluyor. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Şuna: Amerikan derin devletinin de, Rus derin devletinin de ipleri Yahudilerin kontrolünde. Bu yazdığıma komplo diyecek olanların ahmaklığına şaşarım! Bunların ya dünyadan haberleri yok ya gönüllü acenteler ya da epistemik körleşme hastalığı yaşıyorlar!

Türkiye güçlendikçe Batılılar panikliyor. Türkiye'nin etki ve nüfûz alanı genişledikçe, Batılılar, kara kara düşünmeye ve Türkiye'nin yeniden gelişini önlemeye çalışıyorlar! Batılılar da, Ruslar da, Çin de son kertede Türkiye'nin yeniden küresel bir oyuncu olarak tarih sahnesine çıkma emareleri göstermesinden bile rahatsız! Şer cephesi nasıl da beklenmedik zamanda beklenmedik ittifaklar kuruyor, değil mi? O yüzden çok açık ve net olarak söylüyorum: Kazakistan'da Türkiye'ye darbe vuruldu!

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) öndeki kurucu aklı Kazakistan'dı ama gerisindeki akıl da, beyin de, yürek de Türkiye'ydi. TDT, son çeyrek asırda hayata geçirilmiş en önemli, hayatî, stratejik projelerden biriydi. Bir şekilde engelleneceğini, önüne taş konulacağını düşünüyordum. Bu teşkilat fikrinin kendisi bile harikuladeydi, çok güzeldi. Hayata geçirilmesi başka bir bahara kalabilirdi ama geç olsun, güç olmasın'dı. Braudel, “Türkler, tarihin kayıp çocukları” diye boşuna dememişti. Türk cumhuriyetleri Soğuk Savaş'tan sonra Sovyet emperyalizminden kurtuldu, bağımsızlıklarına kavuştu. Ama şeklen sadece. Ruhen değil şeklen. Asya'nın Avrupa'nın tarihini Müslüman olduktan sonra bin yıl Müslüman Türkler yaptılar. TDT projesini biz geliştirdik ve bize güvenerek imza attı diğer Türk cumhuriyetleri de. Ama biz şunu iyi biliyoruz: Türk cumhuriyetleri fiilen olmasa bile zihnen Rusya'nın işgali altındalar!

Bu zihnî işgali biz sona erdirebiliriz sadece. Ama önce Türkiye, toparlanacak ki, manevî / entelektüel olarak önümüzdeki elli yılda atağa kalkacak ve TDT'yi de, Osmanlı coğrafyasını da yeniden toparlayıp ayağa kaldıracak… Buna hazırlanmalıyız. Hem de çok iyi hazırlanmalıyız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.