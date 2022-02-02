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TIMETURK / GÜNDEM / Kazadan 4 dakika önce hız 240'ı gösterirken video çekmişler

Kazadan 4 dakika önce hız 240'ı gösterirken video çekmişler

Antalya'da, bariyere çarpan otomobilde Ahmet Özkan Avcı'nın (28) öldüğü, sürücü Muhammet Madenci (27) ile Hakan Selçuk'un (45) yaralandığı kazadan 4 dakika önce çekildiği belirlenen videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2022-02-02 23:55:58
Kazadan 4 dakika önce hız 240'ı gösterirken video çekmişler

Kaza, dün saat 17.00'de, Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'ndaki köprüde meydana geldi.

61fa69a5165573f380263463Muhammet Madenci'nin kullandığı 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, otomobildeki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

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Aracın arka koltuğundaki Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Muhammet Madenci (üstte), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ön koltuğunda olan Ahmet Özkan Avcı'nın (altta) ise kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından bugün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı.

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Gözyaşı döken Kan, kazanın hızdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler.

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Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım" diye konuştu.

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Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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