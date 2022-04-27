DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Nebati’den ‘büyüme’ açıklaması
Biden, Rus vatandaşı Yaroşenko'ya özel af çıkarmış
Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Putin’den tehdit! 'Yıldırım hızında misilleme yaparız'
İTO Başkanı Avdagiç: 'Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız'
Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'fiyatlama' yorumu: Zarar getirir
Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? (58. bölüm)
Fransa'da iki mescide saldırı
Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu?
İTO'dan Hünkâr Kasrı sergisi
İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz, 2022'de BTM'den bir Turcorn çıkarmak
Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak
Rusya’nın haritası değişiyor mu? Lavrov’dan açıklama

TIMETURK / GÜNDEM / Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-04-27 19:57:06
Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun- Kırıkkale yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınında meydana geldi. Eldivas Atalay yönetimindeki 19 ED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Atalay, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola düştü. Arkadan gelen Ümit Gümüş'ün kullandığı Yozgat- Ankara seferi yapan Gülen Turizm'e ait 34 BN 1031 plakalı yolcu otobüsü de bariyere vuran otomobile çarptı. Yolcu otobüsünde yalanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

62696c10470a9b4b20d11d8a

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Atalay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, morga kaldırıldı. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş