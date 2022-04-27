Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun- Kırıkkale yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınında meydana geldi. Eldivas Atalay yönetimindeki 19 ED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Atalay, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola düştü. Arkadan gelen Ümit Gümüş'ün kullandığı Yozgat- Ankara seferi yapan Gülen Turizm'e ait 34 BN 1031 plakalı yolcu otobüsü de bariyere vuran otomobile çarptı. Yolcu otobüsünde yalanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Atalay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, morga kaldırıldı. DHA

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