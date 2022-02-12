Kazada ölen Kadir, 5 saat önce 'Hayat devam ediyor' demiş

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya (37) çarpıp kaçarak ölümüne neden olan Y.K. (25) yakalandı. Yula'nın, kazadan yaklaşık 5,5 saat önce sosyal medya hesabından, 'Her şeye rağmen hayat devam ediyor' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.