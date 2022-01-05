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Kayseri'de üniversitelilerin midibüs kazası: 1 ölü, 3'ü ağır 21 yaralı
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Kayseri'de üniversitelilerin midibüs kazası: 1 ölü, 3'ü ağır 21 yaralı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüs, şarampole devrildi. Kazada üniversiteli Hilal Sıka yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

1 Saat Önce
2022-01-05 18:11:51
Kayseri'de üniversitelilerin midibüs kazası: 1 ölü, 3'ü ağır 21 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Akdam Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi dönüşünde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Suruç ile 20 üniversite öğrencisi yaralanırken, kulüp üyesi Hilal Sıka hayatını kaybetti.

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İhbar sonrası kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Üniversite öğrencisi Hilal Sıka'nın cansız bedeni ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİ GÜNAYDIN: 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

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Kaza sonrası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Günaydın, "Maalesef hepimizi üzen bir kaza meydana geldi. Bütün arkadaşlarımız olayın olduğu ilk andan itibaren olaya müdahale ettiler. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre can kaybımız var. Midibüste toplam 22 kişinin olduğunu, bunlardan 3'ünün ağır olduğunu ifade ettiler. Üniversite öğrencileri buraya saat 12.00 sıralarında gelmişler. Dönüş yolunda midibüs devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiş. Arkadaşlarımız kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma başlattı" diye konuştu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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