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Kayseri'de şiddetli deprem!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2022-01-18 07:09:42
Kayseri'de şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

VALİ GÜNAYDIN'DAN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.

Günaydın, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki yer sarsıntısının ardından sosyal medya hesabında, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini paylaştı.

Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"BİRKAÇ EVİMİZDE ÇATLAK VAR"

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise depremden etkilenen ilçedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine, deprem sonrası tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Ayyıldırım, "Acil bir durumumuz, can ve mal kaybımız yok. Hava aydınlanınca bilgiler daha netleşecek. Birkaç evimizde çatlak var. Ahırların bazılarında hasar var." dedi.

İlçenin Palas Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Oran (43), kendisini yataktan uyandıran büyük bir deprem yaşadıklarını anlattı.

Duvardaki saatin yere düştüğünü ve evinde çatlaklar olduğunu kaydeden Oran, "İçimde öyle bir korku var ki şu an bile titriyorum. Hayvanlarımda bir şey yok. Birkaç parça taş düşmüş ahırımda. Şu an için korkulacak bir şey yok." diye konuştu.

Nevraz Özyaşar (80) ise depremden çok korktuğunu, çatırtı sesleri ile ayağa kalktığını ifade etti. Evdekilerin de panikleyerek pencereden çıktığını dile getiren Özyaşar, evinde çatlaklar olduğunu söyledi. .

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