Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatılmıştı. 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda Nurullah D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.