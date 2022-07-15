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Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatılmıştı. 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda Nurullah D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

1 Saat Önce
2022-07-15 23:58:37
Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı'nda meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı.

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Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, N.D.'nin bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Nurullah D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. dha

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