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TIMETURK / GÜNDEM / Kaymakamlıktan 'Atatürk büstünün çöpe atıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan 'Atatürk büstünün çöpe atıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Şuhut Kaymakamlığı, ilçedeki eski meslek yüksekokulundaki 'Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı' iddiasıyla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

3 Saat Önce
2021-07-27 18:28:22
Kaymakamlıktan 'Atatürk büstünün çöpe atıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

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Şuhut Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede yaklaşık 5 yıl önce boşaltılan eski meslek yüksekokul binasında bulunan Atatürk büstünün, sökülerek çöpe atıldığına dair yerel bir haber kanalında haber yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konu ile ilgili Cumhuriyet savcılığımızca adli işlem başlatılmış olup, konunun aydınlığa kavuşturulması kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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