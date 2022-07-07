Kaymakamlık yalanladı

Sığınmacılar üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepkilerin hedefi olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul'un Esenler ilçesinde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiası üzerine Esenler Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi

Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı vurgulandı. Özdağ ise resmi makamlardan gelen açıklamaya rağmen söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmadı.

Sığınmacılara yönelik tepki toplayan çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir iddiada bulundu. Özdağ, İstanbul'un Esenler ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini öne sürdü.

Özdağ bölgede halkın sokağa döküldüğünü ve "Mahallemizde yabancı istemiyoruz" sloganlarının atıldığını öne sürdü.

ESENLER KAYMAKAMLIĞI: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Özdağ'ın bu iddiasının ardından resmi makamlardan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı duyuruldu.

Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'İlçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur"

Ümit Özdağ, Esenler Kaymakamlığı'nın böyle bir olayın yaşanmadığını açıklamasına rağmen söz konusu paylaşımını kaldırmadı.

BAKANLIKTAN ÖZDAĞ'A TEPKİ

İddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından birçok isim Özdağ'a tepki gösterirken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da bir açıklamada bulundu.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye, siyasi bekasını insan nefreti ve yabancı düşmanlığı üzerine kurgulayan bir yalan makinası ile karşı karşıya. Tekrar söylüyorum, hukukçularımız çalışıyor. İlgilinin cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için müracaatta bulunacağız."

YeniŞafak .