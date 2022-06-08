Kaymakam Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında bugün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Çelik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bozcaada Kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi. DHA

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