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Kayıp üniversiteli Ömer Faruk'un cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ömer Faruk Fırat'ın baraj kıyısına vurulmuş cansız bedeni bulundu.

1 Saat Önce
2022-10-02 16:36:56
Kayıp üniversiteli Ömer Faruk'un cansız bedeni bulundu

Kırkpınar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Ömer Faruk Fırat, 4 gün önce arkadaşlarıyla görüşmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen Ömer Faruk'un ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk için bölgede arama çalışması başlatıldı.
Jandarma dron ile arama-tarama çalışması yürütürken, Ömer Faruk'un ailesi de tarlalarda gece-gündüz arama yaptı.

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Ömer Faruk'un evine 10 kilometre uzaklıktaki Hacıhıdır Baraj Gölü yakınlarında hayvan otlatan çobanlar ise kıyıda hareketsiz yatan birini görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Ömer Faruk Fırat olduğunu tespit etti. Cansız beden, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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