DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öldürdüğü kişinin cesedini 100 km ön koltukta taşımış
İtalya'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Erdoğan: 'Türk Lirası, Türk Lirası... alışacaksınız buna'
Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?
Kayıp öğrenci, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu
Web sitelerini kullanırken dikkat! Güvenli alışverişin ip uçları
Galatasaray Antalyaspor maç özeti | Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı?
Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı?
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
Vergi dairesi müdürleri ve müdür yardımcılarından Dolar/TL açıklaması
Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Dilipak: ‘Topluma nazar (mı) değdi!’
Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet
Necati Ateş'ten Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası açıklama

TIMETURK / GÜNDEM / Kayıp öğrenci, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu

Kayıp öğrenci, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu

Erzurum'da yaklaşık 1 aydır kayıp olan imam hatip lisesi öğrencisi Salih Yıldırım (17), ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

56 Dakika Önce
2021-12-25 21:03:29
Kayıp öğrenci, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu

Yıldırım'ın bir yakınının, 10 gün önce sosyal medyadan kayıp paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

251220211903149972795

Polis, bugün saat 15.00 sıralarında, Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki ormandaki ağaçta asılı bir kişinin bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ağaca asılı olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yapılan araştırmada ölen kişinin Dadaşkent'teki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Salih Yıldırım isimli kişi olduğu belirlendi.

BİR YAKINI SOSYAL MEDYADAN 'KAYIP ARANIYOR' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

251220211856509972135

Ormanda ağaca asılı halde bulunan Salih Yıldırım'ın bir aydır kayıp olduğu, sosyal medyadan 10 gün önce bir yakınının "Bir tanıdığımızın oğlu 20 gündür kayıp, ailesi köyde yaşıyor. Sosyal medyadan pek haberdar değiller. Rica etsem paylaşır mısınız? Erzurum'da kaldığı yurttan çıkış yapmış en son. Lütfen paylaşalım" çağrısında bulunduğu öğrenildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş