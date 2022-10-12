Kayıp liseli Hakan'ın başından vurulmuş cesedi bulundu

Adana'da, kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine 'veda' videosu gönderen ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Hakan Demiryürek'in (19), aramaların 9'uncu gününde, zeytin bahçesinde başından vurulmuş cesedi bulundu.

Demiryürek'in, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten bir daha haber alınamadı.

En son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı.

Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek'in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, Hacımirzalı Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı. Demiryürek'in, başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan cesedin bulunduğu yere gelen Hakan Demiryürek'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Türkan Demiryürek, güçlükle ayakta durabildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA