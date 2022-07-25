Kayaşehir metro ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metro hattı açılış tarihi nedir? Bakan’dan müjde!

Kayaşehir’e ulaşım sorunu kalkıyor. Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattının açılış tarihi belli oldu. Peki Kayaşehir Metrosu ne zaman açılıyor? Çam ve Sakura hastanesine giden metro ne zaman açılacak? İşte Kayaşehir Metro açılış tarihi…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjde verdi! Kağıthane-İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe ve Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hatlarının açılış tarihi verildi. Peki Kayaşehir Metro açılışı ne zaman? İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılıyor?

AA'nın haberine göre, Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün Programı" kapsamında Kağıthane'de bir dizi temaslarda bulundu.

Kağıthane programına ilçe yönetimi, mahalle başkanları ve ilçe meclis üyeleri ile bir araya gelerek başlayan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında bugüne dek AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayaşehir Metro açılış tarihi

Uzun süredir çalışması devam eden Kayaşehir metro hattının açılış tarihi belli oldu. İstanbullular tarafından merak edilen "Kayaşehir metrosu ne zaman açılıyor" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eylül sonu-ekim başı gibi İstanbul'da 3 metro hattını hizmete açacaklarını belirterek, bunların Kağıthane-İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe ve Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metroları olduğunu söyledi.

Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinden geçecek olan metro hattımızda yine aynı dönemde (eylül sonu-ekim başı) bitirmek için hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy-Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağımız hat. Onu da önümüzdeki eylül sonu, ekim başı gibi bitirmeyi hedefledik, devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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