DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6160 ₺

EURO

18,1017 ₺

ALTIN

1.014,53 ₺

BİST

3.567,60 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

Kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü yaşamını yitirdi.

10 Saat Önce
2022-10-07 22:35:39
Kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

Maksim Kuzin, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nden Babadağ'ın bin 200 metredeki pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından kalkış yapan Kuzin, bir süre sonra kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ile UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Rus paraşütçünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzin'in cenazesi taşınamadı.

Bunun üzerine olay yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerce helikoptere alınan Rus paraşütçünün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AA

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş