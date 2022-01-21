Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları I Uludağ'da ne kadar kar var? Palandöken'deki kar kalınlığı kaç cm?
Kayak merkezlerinde ne kadar kar var? sorusu kayak tatili planlayanların, ara tatili değerlendirmek isteyenlerin en çok merak ettiği konu. Uludağ'da ne kadar kar kalınlığı var? Kartalkaya'da kar var mı?...İşte konuya dair ayrıntılar....
2022-01-21 20:46:48
Başta Marmara olmak üzere yurt genelinde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışını sabırsızlıkla bekleyenler de yok değil.
Ara tatili fırsat bilen tatilciler kayak merkezleri için plan yaparken kayak merkezlherinde ne kadar kar bulunduğunu da merak etmekteler.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki verilere göre kayak merkezleri ve buralardaki kan kalınlıkları
İşte kayak merkezlerinde kaç Santimetre kar bulunduğu bilgisi.....
KAYAK MERKEZLERİNDE KAÇ CM KAR VAR?
HAKKARİ KAYAK MERKEZİ Merkez - Hakkari 144
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum 125
ERCİYES KAYAK MERKEZİ Melikgazi - Kayseri 110
KARTEPE KAYAK MERKEZİ Kartepe - Kocaeli 90
ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ Osmangazi - Bursa 86
MUDURNU/ABANT GÖLÜ Mudurnu - Bolu 78
ZİGANA KAYAK MERKEZİ Torul - Gümüşhane 70
ISPARTA/DAVRAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Isparta 63
KOP KAYAK MERKEZİ Merkez - Bayburt 61
ILGAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Kastamonu 59
ERGAN KAYAK MERKEZİ Merkez - Erzincan 58
SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ Sarıkamış - Kars 58
SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ Korkuteli - Antalya 48
YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ Ilgaz - Çankırı 42
KONAKLI KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum 41
ULUDAĞ TELEFERİK Osmangazi - Bursa 31
GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ Gediz - Kütahya 25 .
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