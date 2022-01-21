Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları I Uludağ'da ne kadar kar var? Palandöken'deki kar kalınlığı kaç cm?

Kayak merkezlerinde ne kadar kar var? sorusu kayak tatili planlayanların, ara tatili değerlendirmek isteyenlerin en çok merak ettiği konu. Uludağ'da ne kadar kar kalınlığı var? Kartalkaya'da kar var mı?...İşte konuya dair ayrıntılar....

Başta Marmara olmak üzere yurt genelinde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışını sabırsızlıkla bekleyenler de yok değil.

Ara tatili fırsat bilen tatilciler kayak merkezleri için plan yaparken kayak merkezlherinde ne kadar kar bulunduğunu da merak etmekteler.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki verilere göre kayak merkezleri ve buralardaki kan kalınlıkları

İşte kayak merkezlerinde kaç Santimetre kar bulunduğu bilgisi.....

KAYAK MERKEZLERİNDE KAÇ CM KAR VAR?

HAKKARİ KAYAK MERKEZİ Merkez - Hakkari 144

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum 125

ERCİYES KAYAK MERKEZİ Melikgazi - Kayseri 110

KARTEPE KAYAK MERKEZİ Kartepe - Kocaeli 90

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ Osmangazi - Bursa 86

MUDURNU/ABANT GÖLÜ Mudurnu - Bolu 78

ZİGANA KAYAK MERKEZİ Torul - Gümüşhane 70

ISPARTA/DAVRAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Isparta 63

KOP KAYAK MERKEZİ Merkez - Bayburt 61

ILGAZ KAYAK MERKEZİ Merkez - Kastamonu 59

ERGAN KAYAK MERKEZİ Merkez - Erzincan 58

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ Sarıkamış - Kars 58

SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ Korkuteli - Antalya 48

YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ Ilgaz - Çankırı 42

KONAKLI KAYAK MERKEZİ Palandöken - Erzurum 41

ULUDAĞ TELEFERİK Osmangazi - Bursa 31

GEDİZ/MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ Gediz - Kütahya 25 .