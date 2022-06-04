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Kavgaya müdahale eden polisleri yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kavgaya müdahale eden 2 polisi yaralayan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-06-04 21:24:15
Kavgaya müdahale eden polisleri yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıkması üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi.

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Kavgayı ayırmaya çalışan komiser yardımcısı Ö.Y. ile polis memuru S.Y. aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı polisler sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine takviye gelen polis ekipleri kavgaya karışan T.Ö., O.Ö. ve E.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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