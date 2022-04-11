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TIMETURK / GÜNDEM / Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Zonguldak'ta gençlerin kavga ihbarına giden polis ekipleri, sürpriz kutlama ile karşılaştı. Ekipler toplanan gençlere müdahale edeceği sırada mahalle sakinleri meşaleler yakıp, pasta keserek Polis Haftasını kutladı.

59 Dakika Önce
2022-04-11 00:30:40
Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Karadeniz Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi'nde oturan Erdal Bozkurt ile mahalle ksakinleri, Polis Haftası sebebiyle polis memurlarına sürpriz yaptı. Esnaf olan Erdal Bozkurt ile mahalleli gençler, 112 Çağrı Merkezine kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus ve önleyici hizmet polisleri motosikletten ve araçtan inerek kavgaya müdahale etmek istedi.

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Tam o sırada gençler meşaleleri yaktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan polis memurları büyük şaşkınlık yaşadı. Olayın kendilerine yapılan sürpriz olduğunu ortaya çıkınca polis memurları duygulandı. Ekipler, kendilerine hazırlanan pastayı kesti. Polisler daha sonra mahalleliye teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

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Yapılan sürpriz ile ilgili olarak açıklamada bulunan Erdal Bozkurt, "Polis teşkilatımızın 177'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla böyle bir sürpriz hazırladık. Bu vesile ile polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz” dedi. DHA

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