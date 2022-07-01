DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,7832 ₺

EURO

17,4971 ₺

ALTIN

976,05 ₺

BİST

2.443,77 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Kastamonu'daki sel felaketi Göktürk-1 Uydusu'nda

Kastamonu'daki sel felaketi Göktürk-1 Uydusu'nda

Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

2 Saat Önce
2022-07-01 23:27:30
Kastamonu'daki sel felaketi Göktürk-1 Uydusu'nda

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı bilgisi verildi.

FWmdhlKWIAQd3dT

Paylaşımda, "Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler,

FWmdhjsWAAUm1hO

Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.

FWmdhjvXwAAljb8

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş