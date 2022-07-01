Kastamonu'daki sel felaketi Göktürk-1 Uydusu'nda
Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.
2022-07-01 23:27:30
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı bilgisi verildi.
Paylaşımda, "Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler,
Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.
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