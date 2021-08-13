Kastamonu'da Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir ile evinin önünde suya kapılan Nazife Deniz'in (70) bulunması için jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekipleri ile köylüler ve gönüllülerin katılımıyla 11 Ağustos'ta başlatılan çalışmalar sürüyor.

Baba İbrahim Aydemir (46), AA muhabirine, her şeyin 20-30 saniye içinde olduğunu söyledi.

Köydeki sağlık ocağının hemen yanındaki tek katlı evde yaşadıklarını anlatan Aydemir, "Sağlık ocağının önünden sel patlamış, biz duymadık. Köprü yıkılır diye bakarken taksiye kaçtık. Sel taksiyi alıp götürürken traktöre bindik çocuklarla. Hanım kaldı evde. Sular bizi traktörle sürükledi." dedi.

Kızları Rabia ve Erva (6) ile bindikleri traktörün devrilmesi üzerine sele kapıldıklarını ifade eden Aydemir, "Su iki taraftan vurunca alabora olduk. Küçük kızım ağaçlara takılmış, ben de ağaca çıktım. Orada yarım saat, 40 dakika suyun inmesini bekledik. Su yarım metreye inince aileme baktım. Erva'yı arkadaşlar kurtarmış ama Rabia'yı bulamadık. Arıyoruz." diye konuştu.

İbrahim Aydemir'in komşusu Mehmet Yurttaş da selden kurtulmak için evin çatısına çıktığında olayı gördüğünü anlattı.

Belen Köyü Muhtarı Ahmet Erbay da sele kapılan Rabia Aydemir'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.