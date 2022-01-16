Kastamonu'da kar tatili 17 Ocak Pazartesi | Kastamonu'da hangi ilçelerde kar tatili olacak?

Kastamonu'da hangi ilçelerde kar tatili olacak? Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle birçok köye ulaşım imkanı kısıtlandı. Şiddetli kar yağışı ve rüzgarın hakim olduğu Kastamonu ilinde, valiliğin açıklamasıyla birçok ilçede tatil ilan edildi. Peki ama Kastamonu'da hangi ilçelerde kar tatili oldu? Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide, Daday, Abana, Doğanyurt ve Tosya'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Kastamonu'da hangi ilçelerde kar tatili olacak? Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle birçok köye ulaşım imkanı kısıtlandı. Şiddetli kar yağışı ve rüzgarın hakim olduğu Kastamonu ilinde, valiliğin açıklamasıyla birçok ilçede tatil ilan edildi. Peki ama Kastamonu'da hangi ilçelerde kar tatili oldu? Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide, Daday, Abana, Doğanyurt ve Tosya'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Kastamonu'da kar tatili 17 Ocak Pazartesi

Kastamonu'da birçok ilçede kar tatili nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verilirken bazı ilçelerde de eğitime devam edilecek. İşte valilik detayları...

Kastamonu'da hangi ilçelerde kar tatili olacak?

Kar yağışının çok etkili olduğu; Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde valilik izniyle eğitime, 17 Ocak Pazartesi günü, 1 gün ara verildi.

Bu ilçelerin yanı sıra ulaşım sorunları yaşanacağı düşüncesiyle de Küre, Cide ve Daday'da taşımalı eğitime 17 Ocak Pazartesi günü, 1 gün ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitim süreci devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.