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Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada, Suudi Arabistan'dan istenen soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin belgelerin beklenmesine karar verildi.

11 Dakika Önce
2022-02-24 12:28:21
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile birlikte katıldı.

Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz ve avukatı, eksiklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Suudi Arabistan Krallığı'ndan Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığına ve sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise gönderilmesi için istenen belgelerin beklenmesine hükmetti.

Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

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