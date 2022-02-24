Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada, Suudi Arabistan'dan istenen soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin belgelerin beklenmesine karar verildi.