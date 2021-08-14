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Kars’ta sel felaketi: Evler sular altında kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle araç ve hayvanlar sürüklendi, bazı evleri su bastı.

2 Saat Önce
2021-08-14 19:14:11
Kars’ta sel felaketi: Evler sular altında kaldı

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İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

Sel suları önüne aldığı araçları ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

Araç ve evlerde hasar oluşurken, çok sayıda hayvan telef oldu.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

10 DAKİKALIK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

İnkaya köyünün altında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de sel hasara neden oldu.

İnkaya köyünde evi su basan Resul Bayar, her şeyin 10 dakika içerisinde olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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