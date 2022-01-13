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TIMETURK / GÜNDEM / Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

11 Dakika Önce
2022-01-13 20:02:44
Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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