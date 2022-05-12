Karkamış'a havan saldırısı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Milli Savuma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.
2022-05-12 19:35:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hemen hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
"Misliyle karşılık verilmekte"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir" denildi.
YORUMLAR (0)