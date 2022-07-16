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Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Giresun Eynesil'de boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

43 Dakika Önce
2022-07-16 23:09:49
Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Köseli Mahallesi'ndeki plajda ağabeyi 53 yaşındaki Mustafa Hıdır ile denize giren 45 yaşındaki Güngör Hıdır, boğulma tehlikesi geçiren kimliği henüz öğrenilemeyen kız çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.

Kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılırken kardeşine yardım etmeye çalışan Mustafa Hıdır da akıntıya kapıldı. Polis ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla iki kardeş sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Hıdır müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güngör Hıdır'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Öte yandan iki kardeşin yurt dışında yaşadıkları ve tatil için Giresun'a geldiği öğrenildi. AA .

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