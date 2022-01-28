Kar yağışı sigorta kapsamında mı? Sizin aracınıza çarpan olursa ne yaparsınız? Kaygan zemindeki kazaların sigortalanma süreci nasıl işliyor?

Kardan hasar gören aracın maliyetini kim ödeyecek? Bu sorunun cevabı özellikle kar yağışının zirve yaptığı, araçların yollarda kaldığı şu süreçte önemli bir soru işareti olarak ortada....

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, geçtiğimiz günlerde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışları sebebiyle, gerek trafikte seyir halinde, gerekse sabit konumda aracı hasar gören sürücüleri bilgilendirecek bilgi notlarını paylaştı.

Hasar durumunda ne yapılmalı?

Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan soruların yanıtlarını kamuoyunun bilgisine sunan TÜSED, kasko sigortası ve trafik sigortasının önemine değinirken; hasar durumunda, sürücülerin olay yerinde mümkün olduğunca video ve fotoğraf çekmesiyle hasarın belgelenmesine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca trafik sigortası teminat limitlerinin günümüzde araç başına 50.000 TL, kaza başına ise 100.000 TL ile sınırlı olduğunu, hasarın trafik sigortası limitinin üzerindeyse, aşan kısmın karşı araç sahibi veya sürücüsünden talep edilebileceğini hatırlattı.

Kar yağışı sigorta kapsamında mı?

Karlı ve buzlu yollarda aracınızın kayarak başka bir araca çarpması, başka bir aracın sizin aracınıza çarpması, araç olmaksızın bariyer, duvar, kaldırım gibi sabit bir cisme çarpmanız, kar veya buz kütlelerinin aracınızın üzerine düşmesi, aracınızın yoldan çıkması vb. durumlar sonucu meydana gelen hasarlar aşağıdaki hallerde sigorta poliçesi kapsamında yer almaktadır:

Sizin aracınıza çarpan olursa ne yaparsınız?

Çarpan aracın trafik sigortasının teminat limitleri içerisinde aracınızın hasarı karşılanmaktadır. Çarpan aracın kar küreme aracı, tuzlama aracı, kurtarma aracı vb. olması halinde de aynı durum geçerlidir. Aracınızın kasko poliçesi mevcut ise hasarınızı poliçenizdeki hasarsızlık indirimi devam ederek kendi kaskonuzdan da karşılayabilirsiniz. Aracınızın kayması sebebi ile başka bir veya birden fazla araca çarpmanız halinde;

Tutanak tutma hali

Taraflar arasında uzlaşma tutanağı ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartı ile sizin trafik sigortanız, karşı aracın/araçların hasarını teminat limitleri dahilinde karşılamaktadır.

Aracınızın kayması sebebi ile çarpışma olmaksızın yoldan çıkması veya devrilmesi sonucunda hasar görmesi halinde; Kasko sigortanız var ise poliçeniz ile birlikte verilen asistans hizmeti çerçevesinde aracınız çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanılarak bulunduğu yere en yakın onarım servisine götürülecektir. Aracınızda meydana gelen hasar kasko sigortanızdan karşılanacak fakat mevcut ise hasarsızlık indiriminiz etkilenecektir.

Kaygan zemin şartları

Kaygan zemin şartları

Kaza/hasar olmaksızın aracın kaygan zemin şartları sebebiyle ilerleyememesi ve yolda kalması halinde;Kasko sigortanız var ise poliçenizdeki teminatlarla birlikte verilen asistans hizmeti içerisinde yer alan çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

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