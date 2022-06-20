Karar yazarı Ocaktan'dan '6'lı masa'ya tavsiye! 'Erken seçim için acele edilmemesi iyi olur'

'Memleketin içine düştüğü bu durum hiç hayra alamet değil' diyen Karara yazarı Mehmet Ocaktan, 'Muhalefet erken seçim için acele etmese iyi olur' dedi.

Karar gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Ocaktan, 6'lı masanın iktidarı erken seçime zorladığını belirterek, "Ekonomide bütün rasyonel çözümleri elinin tersiyle iten iktidarın bir kışı daha böyle geçirmesi 2023 seçimlerini muhalefete altın tepside ikram etmesi anlamına gelir ki bu ülke açısından belki de daha hayırlı olur. İşte tam da bu yüzden muhalefet erken seçim için acele etmese iyi olur" yorumunu yaptı.

"Memleketin içine düştüğü bu durum hiç hayra alamet değil" diye yazan Ocaktan, "İktidar sonbaharda erken seçim yapmak zorunda kalabilir. Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da ‘erken seçim' çağrısı yapabilirmiş… Mantıksal olarak böyle bir yaklaşıma prim vermemekle birlikte, ekonomideki çaresizliğin iktidarı erken seçime mecbur bırakacağını da bir yere not etmekte yarar var" ifadelerini kullandı.