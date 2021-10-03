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Karantina süresi kısaltıldı

TIMETURK / GÜNDEM / Karantina süresi kısaltıldı

Karantina süresi kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Rehberi'nde yapılan güncellemeyle, aşısız veya aşı dozları tamamlanmamış kişiler ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinde karantina süreleri kısaltıldı.

2 Saat Önce
2021-10-03 19:41:37
Karantina süresi kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi. Rehberde, aşısız olan veya aşı dozları tamamlanmamış kişilerin COVID-19 yakın temaslısı olması halinde karantina süresinin genelde 14 gün olarak önerildiği belirtilerek, "Bununla birlikte semptom takibi yapılarak herhangi bir semptom gelişmediğinde 10'uncu günde de, kalan günlerde maske ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir. Karantinanın 10'uncu günde sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz" denildi.

İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik yakın temaslı uygulamasıyla ilgili de, "Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5'inci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10'uncu günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler" ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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