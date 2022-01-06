Karantina süresi güncellendi

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir' bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır."

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.