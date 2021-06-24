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Karamollaoğlu: Parti kapatmak yanlışları düzeltmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, 'Parti kapatmak yanlışları düzeltmez. Mademki bir dava açıldı, bu konuda Anayasa Mahkemesinin kararını beklemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum.' dedi.

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24.06.2021 14:25:07
Karamollaoğlu: Parti kapatmak yanlışları düzeltmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, "Parti kapatmak yanlışları düzeltmez. Mademki bir dava açıldı, bu konuda Anayasa Mahkemesinin kararını beklemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi temennisinde bulunan Karamollaoğlu, parti olarak tüm taraflara itidal çağrısında yaptıklarını söyledi.

Mısır'da gündeme gelen idam cezalarını endişeyle karşıladıklarını belirten Karamollaoğlu, "Hem Mısır yönetimini hem de ilgili tüm Mısır makamlarını bu konuda itina göstermeye çağırıyorum. Kardeş Mısır halkının idam kararlarıyla yeniden itibar kaybetmesine gönlümüz razı değil. Bundan önce birçok insan hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Afganistan'a asker göndereceğine ilişkin iddiaların gündeme geldiğini anımsatan Karamollaoğlu, "Dost ve kardeş ülke olan Afganistan'daki iç çatışmalarda yer almamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, "Parti kapatmak yanlışları düzeltmez. Mademki bir dava açıldı, bu konuda Anayasa Mahkemesinin kararını beklemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki Anayasa Mahkemesi bu konuda adil ve bitaraf davranır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benzer bir kanaati taşıdığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisinin kongreye gideceği iddiasının doğru olmadığını belirten Karamollaoğlu, parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmadıklarını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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