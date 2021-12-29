Karamollaoğlu’nun 'korktuğu' iki isim

Eski Emniyet istihbaratçısı, Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun kamuoyunda Yeniden Refah Partisi’ne ilgiden dolayı korku beslediğini ayrıca Saadet Partisi içerisinde genel başkanlık adaylığında adı geçen Prof. Dr. Mete Gündoğan’dan korktuğunu ileri sürdü

Orakoğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm;

"Karamollaoğlu'nun yeni korkusunun apoletli vesayetçiler dışında ‘Yeniden Refah Partisi' olduğunu yazmıştım. Zira Karamollaoğlu Mustafa Balbay'a yaptığı açıklamalarda “Şimdi Yeniden Refah Partisi'ne bir destek var. Bu belli. Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey'e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı.” demişti."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN YENİ KORKUSU PROF. METE GÜNDOĞAN MI?

"Asiltürk'ün, yapılması muhtemel kongrede Karamollaoğlu'nun karşısına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı aday olarak çıkarmayı düşündüğünü daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Gündoğan, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına giden süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing veren isimlerden biri olarak biliniyor.

Independent Türkçe'ye konuşan Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Ekonomik İstiklal” başlıklı, yaklaşık 1,5 sene önce bir ekonomi raporu hazırlayarak gönderdiğini belirtti. Gündoğan ayrıca, 11 Kasım 2020 tarihinde bir programda bir araya geldikleri Erdoğan'a gönderdiği modeli sorduğunu, Cumhurbaşkanı'nın ise gönderdiği raporun kendisine ulaşmadığını söylediğini belirtti ve “Cumhurbaşkanı, ekibindeki arkadaşlara, ‘O raporu masama getirin' talimatı verdi” dedi.

Gündoğan'ın “Ekonomik İstiklal Modeli'ne'' göre faiz tamamen kaldırılacak, altın tedavüle sokulacak. Doların Azrail'i altındır tezi işleniyor. Gündoğan “Şu anda dolar altın karşısında değer kaybediyor. Bizim yastık altı varlıklarımızı ticaretin içine sokmamız gerekiyor. Bunun yolu da faizi kaldırıp, altını ve gümüşü tedavüle sokmaktır” diyor. Prof. Dr. Mete Gündoğan hakkında Başkan Erdoğan ne düşünüyor bilemeyiz ancak İngiltere'de ekonomi eğitimi almış, master yapmış 25 yıl Necmettin Erbakan'ın danışmanlığını yapmış Mete Gündoğan Başkan Erdoğan'ın da yakından tanıdığı bir kişi. Herhalde Karamollaoğlu'nun kulağına kar suyu kaçmış olacak ki (?) bu ani değişikliğin nedeni Mete Gündoğan olduğunu düşünüyorum. Zira Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarının küçük bir bölümünü kısıtlayarak okurlarımın dikkatine sunuyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.