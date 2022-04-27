Karamollaoğlu'ndan iktidara 'Osman Kavala' tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iş insanı Osman Kavala'ya verilen hapis cezası kararına tepki göstererek, 'Hakimler özel olarak seçiliyorlar ki iktidarın istemediği kararlar alınmasın. 'Kavala' diye cezalandırmaya karar vermiş bu arkadaşlar'' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Gezi Davası'nda çıkan Osman Kavala kararına ilişkin, ''İktidarı kollayan hakimler bu ülkenin hukukunu koruyan hakimler olamaz. Hakimler yetkililerin ağzına bakarak karar verirse orada adalet olmaz" dedi.

Karamollaoğlu'nun Osman Kavala hakkındaki açıklaması şöyle:

"Kavala meselesine çarpıtıldığı için hiç girmedim. İktidarı kollayan hakimler bu ülkenin hukukunu koruyan hakimler olamaz. Ama hakimler yetkililerin ağzına bakarak karar verirse orada adalet olmaz. Hakimleri bu şekilde değiştirdiler. Kendileri gibi düşünmeyen hakimleri sürerlerse ortaya çıkacak vaziyet bu. Hakimler özel olarak seçiliyorlar ki iktidarın istemediği kararlar alınmasın.

'Kavala' diye cezalandırmaya karar vermiş bu arkadaşlar. Ben Kavala'yı tanımam fikirlerini bilmem ancak usule bakıldığı zaman verilen kararların isabetli olmadığı endişesi var. Bir hakim itiraz ediyor, yüzlerce avukat karar 'hukuksuz' diyor. Bir sivil neyin casusluğunu yapacak? Ben bu yaklaşımda yanlışlık olduğu kanaatindeyim.

Bu söylediğimi AK Parti'nin içinden söyleyen varsa burada bir hata var demektir. İktidar pusulayı şaşırdı. Ben olsam o partide bugün istifa ederdim. Ben adalete bugün Türkiye'de güvenmiyorum. Hakimler bunu da bilsinler bugünler geçecek. Gerçekleri çarpıttığı takdirde bunların hesabını veremez.'' .