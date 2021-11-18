Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt geldi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Temel Bey'in yaptığımız görüşmeye ilişkin anlattıkları yüzde 50+1 kısmı hariç hepsi yalan’ açıklamasına yanıt geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sputnik Türkiye Radyosu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt verdi.

"Şahsen hem şaşırdım hem de üzüldüm" diyen Karamollaoğlu, "Ben konuşmadan hemen sonra dostane bir görüşme oldu. Her noktada anlaşmamak üzere anlaştık dedim. Birçok konuya temas ettik. Sayın Erdoğan'ın '50+1 hariç hiçbirisi doğru değil' Ne söylemişim de doğru değil? Çok üzüntü verici bir durum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etmişti. Karamollaoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Erdoğan sistemi 'istikrar' için savundu, sadece '50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık' dedi. Aksaklıkları da ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde. Hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki, “Size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir.” O aynı kanaatte değil. Ülkede ekonomide de problemlerin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyince, ‘Bunlar abartılıyor' karşılığını verdi.”

Erdoğan ise Karamollaoğlu'nun açıklaması ilişkin, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik. Sadece Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, ancak bu sakıt oldu" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.