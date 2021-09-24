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TIMETURK / GÜNDEM / Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 'Gül' açıklaması!

Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 'Gül' açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

2 Saat Önce
2021-09-24 10:18:23
Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 'Gül' açıklaması!

Son seçimlerde Millet İttifakı'na takviye veren Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu, DW Türkçe'nin muhalefet adayının kim olacağı, erken seçim ihtimali ve öteki siyasi gelişmelere dair sorularını yanıtladı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna dikkat çeken bir karşılık veren Karamollaoğlu, “Şimdiden birisini bulsanız, ‘bu adayımız' deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir. Onun için fakat seçim sathına girilince bu türlü bir aday çıkarsa elbette tenkit edilecektir, edilmemesi mümkün değil fakat o artık seçim sathına girildiği süreçte farklı yorumlanacaktır.” dedi.

İTTİFAK TARTIŞMALARI

Karamollaoğlu, “Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı, tek aday mı olacağı mevzuları çok tartışılıyor. İttifak tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Hemen şunu tabir edeyim, bazen ‘Millet İttifakı'ndan çıktı, içinde değiliz' bahisleri çok farklı manalarda bedellendiriliyor. Ben ittifakların daima seçim sathı mahalline gelindiğinde gündeme geleceği kanaatindeyim. İttifak zira lakin seçimde bir mana söz ediyor. Meral Hanım da tabir etti, Cumhurbaşkanı adayı değerli bir mevzu ve şayet herkesin kabul edebileceği, herkese sıcak olan bir aday belirlenirse daha kolay bir sonuç elde edilebilir. Ancak öbürü de farklı bir imkan oluşturur. Ki geçmiş periyotta bu yapıldı, yani her parti kendi adayını çıkarsın. O da bir yoldur, ikisi de tercih edilebilir lakin işin uzamaması için tek aday üstünde ittifak sağlanabilirse tahminen daha erken bir sonuç alma imkanı doğar.”

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık ihtimali üzerine ise “O husus gündeme geldi, ben şahsen teklifte bulundum lakin o vakit ittifak edilemediği için Sayın Gül aday olmadı. Artık bu türlü bir mevzu gündeme gelir mi gelmez mi onu bilemem. Seçim sathına girilmeden hiçbir teklifte bulunmayı gerçek bulmuyorum şahsen.” sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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