Karamollaoğlu’na yakın partilerde 'Asiltürk' rahatsızlığı!

Cumhuriyet gazetesinin kulis haberine göre, “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana poz vermesi”, Karamollaoğlu’na yakın partilileri “rahatsız ediyor.”

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı ‘kongre' harekâtı başlatan SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan'a KKTC ziyaretinde de eşlik etmesi kulisleri hareketlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Saadet Partisi içinde “Asiltürk'ün, sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana poz vermesi”, Karamollaoğlu'na yakın partilileri “rahatsız ediyor.”

Kulis haberinde, "Karamollaoğlu kanadında, 'Asiltürk, sanki SP, Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi davranıyor. Oysa SP, bağımsız bir parti. Erdoğan'ın hedefinde, Milli Görüşçü gençlik var ve bu gençliği AKP'ye çekmeye çalışıyor' yorumları yapılırken, Asiltürk cephesinde ise 'gelen eleştirilere tepki gösteriliyor.” denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir parti içinde Asiltürk'ün “etkin bir rol oynamak istediği” belirtilerek, “Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en başta yaptığı görüşmelerde ne konuştuysa, sanki partiyi AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na yakınlaştırma çabası içinde. Kendi içinde Milli Görüş cephesini yeniden AKP iktidarıyla buluşturmayı amaçlıyor olabilir ancak Necmettin Erbakan'ın vakti zamanında Erdoğan'a ve AKP'ye yönelik ağır eleştirileri de arşivlerde duruyor. Erbakan Hoca'nın dedikleri ne çabuk unutuldu? Erdoğan'a şu anda SP'nin bir kanadından neden destek verilmek isteniyor? Neden SP için kamuoyu nezdinde ‘bir o yanda bir bu yanda' görüntüsü verilmeye çalışılıyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

Asiltürk kanadı, ziyareti “doğal” olarak nitelediriyor. Asiltürk'ün, Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğuna atıf yapılarak şu değerlendirmeler dile getiriliyor:

“Asiltürk, şu anda o harekâtın yaşayan tek temsilcisi. Kıbrıs Harekâtı'nın yıldönümünde adaya gitmesinden daha doğal ne olabilir? Ayrıca bu SP'nin tarihteki rolünü anlatması bakımından da ayrı bir önem arz ediyor. Parti içinde ziyarete yönelik yapılan bu eleştiriler son derece yanlış. Keşke SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da o ziyarette yer alsaydı? Keşke MSP hükümetinin de tarihte üstlendiği görev, şimdiki SP yöneticileri tarafından da tam olarak idrak edilebilseydi. Asiltürk'ü eleştirenler keşke SP'nin tarihini bilseydi. O gün CHP ile kurulan koalisyonda Kıbrıs Harekâtı'nda emeği geçen bir MSP varken, bugün de milli konularda yine hükümete destek veren bir SP olmalı. Bundan neden rahatsız olunuyor? Asiltürk, oraya, Kıbrıs Türküyle yeniden kucaklaşmaya gitti. Ayrıca Erbakan'ın vaktiyle AKP'ye yaptığı eleştiriler gündeme getiriliyor ancak bugün Erdoğan tamamen politikasını Türkiye üzerine çevirmiş bir lider. Milli Görüşçüler bu gerçeği de yadsımamalı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.