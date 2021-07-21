Karamollaoğlu'na göre cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı?

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kriterlerini sıraladı. Karamollaoğlu, “Şeffaf ve denetlenebilir olacak, güzel Ahlak sahibi olacak, sözüne sadık olacak, hesap gününe inanacak” dedi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kriterlerini sıraladı.

Karamollaoğlu Tv5'de, gazeteci Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu “Bayram Sohbeti” programına katıldı.

Burada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kriterlerini açıklayan Saadet Partisi lideri, şunları kaydetti:

Adalet olmazsa olmaz...Onun için şeffaflık, onun için denetlenebilirlik, onun için güzel ahlak... Güzel ahlak başka bir şey. Güzel ahlak; senin gibi inanmayan, senin gibi düşünmeyen, senin gibi yaşamayan insanların hakkını da savunabilmekle başlar. Bir cumhurbaşkanı adayı ararken işte bu kıstaslarda aramak mecburiyetindeyiz. onu nasıl bulacağız? Elbette bu şahsın bugüne kadarki hayatına bakacağız; böyle mi davranmış hayatında? İster siyasetin içinde olsun, ister siyasetin dışında olsun. Ticarette kimseyi dolandırmış mı? Bir yerde sözüne sadık kalmamış mı? Kendi temsil ettiği topluma bir yerde ihanet etmiş mi, etmemiş mi?...Bunlara bakacağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş, yetkiyi alınca yozlaşmayacak bir aday olmalı” şeklindeki ifadesinin hatırlatması üzerine Karamollaoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

Sıraladığım kriterlerin dışına çıkan birisi, geçmişte bundan dolayı itham edilen birisi aday olursa ben ona gönül rahatlığıyla destek veremem. Ama bunun dışında demin söylenen Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu kriterler kanaatime göre çok önemli. Kimse bunun karşısına çıkmamalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.