Karahasanoğlu: 'Arınç, FETÖ’cülerle birlik olup Erdoğan'ın ayağını kaydırmaya çalışıyor'

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 'kral çıplak' sözleriyle gündeme gelen Bülent Arınç’ı eleştirerek, 'FETÖ’cülerle birlik olup İmam Hatipli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağını kaydırmaya çalışıyor' dedi.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında TBMM Başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın FETÖ'yü aklayıp-paklayanlarla işbirliği yaptığını iddia etti. Karahasanoğlu, "FETÖ'cülerle birlik olup Erdoğan'ın ayağını kaydırmaya çalışıyor" dedi.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN YOK MU?"

Ali Karahasanoğlu, Bülent Arınç'ın “Olağanüstü Hal Hukuku” konferansındaki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılanan askeri öğrencilerle ilgili “Çok samimi olarak söyleyeyim, ben 15 Temmuz'dan sonra helikopterleri, tankları, ateş edenleri, talimat verenleri görünce, ‘bu işin sivil tarafında olacağım' diye söz verdim. Yani sizden özür dileyerek söylüyorum, bu bir tercihtir. Sizin söyledikleriniz, erler, öğrenciler onlar da nihayet bir askeri grubun içindedir. Peki onlardan haksızlığa uğrayan yok mudur? Elbette vardır, hem de fazlasıyla vardır.” açıklamasını eleştirdi.

Ali Karahasanoğlu özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bülbül olup, şakımış..

Oysa, dindar bir insan olarak tanıdığımız Bülent bey, önce bulunduğu ortama bakıp..

Şöyle kendisini bir sallayıp..

'Ben neredeyim. Bunlar kim? Beni dolduruşa getirmek isteyenler, dün neyi savunuyorlar idi, bugün neyi savunuyorlar' dese..

Kendisine verilmek istenilen rolden kurtulup, gerçekleri haykıracak..

"BU SORUYU SORMUYORLAR"

Ama maalesef ki maalesef..

Bülent bey gerçekleri haykırmak bir yana, inadına inadına, kendisine verilen rolü, ustalıkla oynamakta kararlı..

CHP'yi iktidara taşımak için çalışan FETÖ'cülerle birlik olup, 'Benim askeri okulda okuyan oğlum, darbeye katılmadığı halde cezaevinde' derken bile, 'Fetullah Gülen'e terörist diyemem' açıklaması yapabilenlerle kol kola, İmam Hatipli cumhurbaşkanının ayağını kaydırmaya çalışıyor..

“Askeri uçakla bombalanıp şehid edilen 44 Özel Harekat Polisinin bir kusuru var mıydı? niye bombalandılar? Niye öldürüldüler? Niye, milletin vergileri ile vatan savunması için alınmış savaş uçakları, kendi polislerimizi bombaladı?” diye sorması gerekenler..

Bu soruyu sormuyorlar..” .