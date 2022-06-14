Karadeniz gazı fiyatları etkileyecek mi? Türkiye doğal gazını ne zaman kullanacak?

Karadeniz gazı fiyatları etkileyecek mi? Türkiye'de bulunan doğal gaz yüzleri güldürdü. Doğal gaz karaya taşıyacak denizaltı borularının işlemleri başladı. Peki Türkiye doğal gazını ne zaman kullanacak? İşte detaylar...

Türkiye'de bulunan doğal gaz yüzleri güldürdü. Doğal gaz karaya taşıyacak denizaltı borularının işlemleri başladı. Peki Türkiye doğal gazını ne zaman kullanacak? İşte detaylar...

Karadeniz gazı fiyatları etkileyecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Karadeniz'de bulunan doğal gaz için bugün denize ilk boru indirme ve kaynak işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği doğal gaz döşeme işlemleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Türkiye doğal gazını ne zaman kullanacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez;

"Yıl sonuna kadar borulama işlemini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var.

Buradaki çalışmaların çok kısa sürede başarıyla neticelenmiş olması tüm dünyanın da dikkatini çekti. Biz gerek 2020'deki keşifte gerekse 2021'deki Amasra keşfimizle o yıl tarihlere dünyanın denizlerdeki en büyük ikinci keşfi olarak geçtik.

Doğal gaz arama meselesi Akdeniz'de başlamıştı. Karadeniz gibi bir keşifle sonlanmamıştı fakat öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız olmuştu. Karadeniz'deki programın yoğunluğundan dolayı gemilerimiz burada çalışıyor. Daha sonra Akdeniz'e de tekrar bakılacak."

açıklamalarını yaptı. .