Karadeniz'deki selde can kaybı 70'e yükseldi

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.