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TIMETURK / GÜNDEM / Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

AFAD, Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

47 Dakika Önce
2021-08-16 14:59:13
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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