Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
AFAD, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
2021-08-15 13:09:02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)