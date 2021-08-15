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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

AFAD, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

2 Saat Önce
2021-08-15 13:09:02
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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