Karadeniz'deki sel bölgesine elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı' dendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, 11 Ağustos'ta başlayan ve sel felaketine neden olan aşırı yağışlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarının hasar gördüğü ifade edilerek, "Yapılan ilk hasar tespit çalışmasında 1221 trafonun selden olumsuz etkilendiği tespit edildi. 4 ilçeye ve 395 köye güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi. Kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi" denildi.

Bunun üzerine Bartın ve Kastamonu'ya elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'a elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ, bakanlık ve TEDAŞ ekiplerinin hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışma başlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu ve Sinop'ta yoğunlaşan çalışmalarda dağıtım şirketleri toplam 887 personel, 321 jeneratör, 281 araç, 6 mobil trafo ve 6 drone ile çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu elektrik verilemeyen köy sayısı 16 Ağustos Pazartesi itibariyle 41'e düşmüştü. Selden etkilenen trafo sayısı 135'e, kesintilerden etkilenen abone sayısı ise 4 bin 147'ye gerilemişti.

Ekipler 'önce vatandaşlarımızın can güvenliği' kuralıyla güvenli ve kademeli bir şekilde enerji arzı sağladı. Afetin ardından ilk gün içerisinde tüm ilçe merkezleri enerjilendirildi. İlk gün sonunda köy, trafo ve abonelerin yüzde 50'si, üçüncü gün sonunda yüzde 77'si enerjilendirildi. Her geçen gün enerjilendirilen köy, trafo ve abone sayısı kademeli olarak artırıldı. 18 Ağustos saat 19.00 itibariyle selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı."

'FATURA ÖDEMELERİ 3 AY ERTELENECEK'

Sel nedeniyle özellikle ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye'de ilk defa helikopterle bölgeye mobil jeneratörler ve elektrik direklerinin nakledildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek. Bu süreçte gece gündüz demeden yoğun bir çaba harcayan bütün enerji çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Selden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.