Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz ile ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz’de keşfedilen doğal gazı, 2023’ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinde giderlerin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olarak hesaplandığını açıkladı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yıllıklandırılmış ihracat Eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıkmıştır.

Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Hazırlanan bütçe teklifi, kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretlerimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 225 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir.

2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 7,5 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik.

Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem veriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizin doğalgaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk Akım projesine desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğini işaret etti.

Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80 oranında, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. Her 100 liralık faturanın 80 lirasını biz üstleniyoruz. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir.

Yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı, 2023'ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız.

Sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı, yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27'sine tekabül etmektedir. .